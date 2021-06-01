В Саранске нарушитель сбежал из полицейской машины на ходу

В Саранске мужчина, задержанный за нарушение общественного порядка, сбежал из полицейской машины по пути в отделение. Об этом сообщает издание «Подъём».
Момент побега был зафиксирован видеорегистратором другого автомобиля. На кадрах видно, что у движущейся на малой скорости полицейской машины открывается дверь и оттуда выходит мужчина. Знаками он просит окружающих не привлекать к нему внимания, а затем быстро уходит. Вскоре за ним погнались двое сотрудников. Они поймали беглеца и затолкали в машину.
В пресс-службе главка МВД по региону изданию
Ранее сообщалось, что в Москве из здания суда сбежал Антон Бережной, обвиняемый в убийстве гея. Он выступил с последним словом и ушёл на перерыв, объявленный судьёй. Назад мужчина уже не вернулся. Его разыскивает полиция.