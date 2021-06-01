В Саранске нарушитель сбежал из полицейской машины на ходу

https://static.news.ru/photo/9341ddd2-c2e3-11eb-8065-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

В Саранске мужчина, задержанный за нарушение общественного порядка, сбежал из полицейской машины по пути в отделение. Об этом сообщает издание «Подъём».

Момент побега был зафиксирован видеорегистратором другого автомобиля. На кадрах видно, что у движущейся на малой скорости полицейской машины открывается дверь и оттуда выходит мужчина. Знаками он просит окружающих не привлекать к нему внимания, а затем быстро уходит. Вскоре за ним погнались двое сотрудников. Они поймали беглеца и затолкали в машину.

В пресс-службе главка МВД по региону изданию рассказали , что инцидент произошёл накануне. Почему служебный автомобиль оказался не заперт, в ведомстве не пояснили.

Ранее сообщалось, что в Москве из здания суда сбежал Антон Бережной, обвиняемый в убийстве гея. Он выступил с последним словом и ушёл на перерыв, объявленный судьёй. Назад мужчина уже не вернулся. Его разыскивает полиция.