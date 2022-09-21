В РЖД опровергли слухи о справках из военкомата для покупки билета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры у поезда дальнего следования на перроне Казанского вокзала

Мужчинам призывного возраста не потребуется справка из военкомата для покупки билета на поезд, сообщили РИА Новости в РЖД. Там добавили, что уехать в любой город страны можно без ограничений.

Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений, — сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что введение частичной мобилизации не подразумевает ограничения на передвижение по стране для тех, кто попал в призывные группы. В то же время парламентарий отметил, что «лучше этого не делать», поскольку, согласно части второй статьи 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», чтобы уехать, потребуется разрешение военных комиссариатов.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Одними из самых востребованных военно-учетных специальностей (ВУС) для призыва в зону спецоперации на Украине стали механик-водитель и снайпер. ВУС присваивают каждому военнообязанному.