В РВИО прокомментировали слова Лебедева о памятнике «Родина-мать»

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Дизайнер Артемий Лебедев назвал в своем YouTube-канале скульптуру «Родина-мать» «уродской». В Российском военно-историческом обществе (РВИО) осудили его слова.

Человек, который это сказал, не просто не знает событий Сталинградской битвы, но и фактически оскорбил память миллионов наших солдат, павших в Великой Отечественной войне, — цитирует ТАСС директора РВИО Михаила Мягкова.

Он добавил, что поколения людей восхищаются этим памятником, в том числе иностранцы, которые говорят о его символичности. По его словам в РВИО посчитали это оскорблением всех ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто чтит их память

Также Мягков считает, что правовую оценку слов Лебедева должны дать юристы, поскольку эти слова могут не соответствовать закону и Конституции. Более того, по мнению историка, Лебедев в своем отношении к мемориалу Великой Отечественной войны уподобился иностранным блогерам, которые выступают с антироссийских позиций.

Также Мягков считает, что для молодого поколения такие высказывания могут нести серьёзные последствия, поскольку это оскорбление России.

Как писал NEWS.ru, активисты организации KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Коптер повис над памятником «Родины-матери» в Киеве. Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи.