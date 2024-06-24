В РСТ рассказали, как теракты в Дагестане отразятся на потоке туристов Вице-президент РСТ Барзыкин: теракты в Дагестане серьезно не скажутся на туризме

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Теракты в Дагестане не скажутся серьезно на туристическом потоке в регионе, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что число путешественников может сократиться в краткосрочной перспективе, но пока подобного не наблюдается.

Эксперт уточнил, что данных о сокращении туристического потока нет. Он также обратил внимание, что большинство людей едут в Дагестан самостоятельно. Барзыкин предположил, что кто-то при этом действительно может отказаться от поездки после терактов.

Поток туризма может снизиться в краткосрочной перспективе, однако пока подобного не наблюдается. Нет таких данных или подобных обращений. Тем более, что большинство едут в Дагестан самостоятельно. Это выбор людей, кто-то, возможно, воздержится, а кто-то все равно поедет. Но нельзя сказать, что события прошлого вечера серьезно повлияют на турпоток, — отметил вице-президент РСТ.

Генеральный директор Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ранее рассказал, что туристы, отдыхающие в Дагестане и Севастополе, пока не приняли решение покинуть курорты на фоне ракетной атаки ВСУ и нападения террористов. По его словам, ожидается, что путешественники, которые планируют поехать в эти регионы, примут решение 26 или 27 июня.