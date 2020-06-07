В РСТ назвали возобновление полётов за рубеж спасением турсезона

https://static.news.ru/photo/bf450d12-a8dd-11ea-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление международного авиасообщения может спасти часть выездного и въездного туристического сезона. Об этом заявил почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Он пояснил, что предложенный Росавиацией список стран, куда могут быть возобновлены полёты, формирует большую часть въездных потоков в Россию. Что касается выездного туризма, то отечественные туроператоры смогут исполнить перед клиентами обязательства, отложенные из-за пандемии коронавируса.

Это позволит, в частности, предложить россиянам туры по более доступным ценам, что немаловажно с учетом падения доходов, — цитирует эксперта «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании могут возобновить полёты за рубеж с 15июля. Предполагается, что в первую очередь авиасообщение будет восстановлено со странами ЕвраАзЭС и СНГ.