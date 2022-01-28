В РПЦ выступили за запрет интим-магазинов

Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе «магазинов для взрослых», которые являются узаконенной формой разврата, заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Такие магазины вообще должны быть запрещены. Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах. А такие так называемые магазины для взрослых — это не что иное, как узаконенный разврат, — сказал представитель РПЦ.

При этом он признал, что Церковь не может заставить власть закрыть «магазины для взрослых» или регулировать вывески на них.

Ранее актёр Алексей Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями из-за отставания в сексуальном развитии от европейцев. По его мнению, жители России его осуждают, потому что никогда не слышали про темы БДСМ, свинг, страпон и многое другое.

Артист также отметил, что в цивилизованном обществе людей нетрадиционной сексуальной ориентации уважают, а в России их унижают. Кроме того, он призвал отбросить все предрассудки и раскрепоститься.