В РПЦ сравнили самоизоляцию с концлагерем

https://static.news.ru/photo/a27cd746-8592-11ea-9114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон высказался о режиме самоизоляции. По его словам, трудности такого карантина невелики по сравнению с жизнью в концлагере или коммунальной квартире.

Он посоветовал не придавать большого значения сложностям, которые возникли из-за COVID-19, передаёт «Интерфакс».

Мы просто не умеем к этому относиться, малейший дискомфорт воспринимается нами как трагедия вселенского масштаба, — подчеркнул он.

Священник отметил, что людям не стоит проводить много времени в Интернете, потому что там много «грязного и тревожного». После прочтения материалов в Сети «жить не хочется», добавил он.

Ранее NEWS.ru писал о задержании бывшего священника Артёма Скрипкина за попытку устроить крестный ход в Санкт-Петербурге. Он попытался начать шествие от Казанского собора против решения «врагов православия» закрыть храмы в городе. К нему присоединился ряд верующих. Мужчину поймали полицейские и доставили в отделение, где был составлен протокол.