В РПЦ предупредили Киев о последствиях запрета УПЦ Московского патриархата

Инициатива депутата Верховной рады Украины Инны Совсун запретить в стране деятельность УПЦ Московского патриархата и изъять её имущество, в случае одобрения «лишь усугубит общественное противостояние в религиозной сфере» и «сгенерирует ещё больше ненависти и насилия», заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Спикер выразил надежду, что киевским законодателям «хватит благоразумия» оценить последствия принятия подобного документа.

Он добавил, что УПЦ Московского патриархата обладает правами самоуправления: «сама владеет своим имуществом, сама назначает своих епископов и священников, а единственная связь с РПЦ — духовная, они находятся в каноническом единстве».

Этот законопроект, точнее два законопроекта, если их примут, на наш взгляд, лишь усугубят общественное противостояние на Украине в религиозной сфере, во многом инспирированное Константинопольским патриархатом, создавшим там ещё одну церковную юрисдикцию (Православную церковь Украины. — NEWS.ru). Именно с этого началась кампания по борьбе с УПЦ Московского патриархата, и эта кампания развивалась в формах захвата приходов, применения насилия по отношению к священникам и прихожанам. Я надеюсь, что у украинских законодателей хватит благоразумия оценить перспективы, которые повлечёт для их страны принятие такого закона. Это выразится в генерировании ещё большей ненависти и насилия, многие украинцы пострадают, — подчеркнул Кипшидзе.

В законопроекте также говорится , что правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках настоящего закона.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 дней назад заявил, что РПЦ переживает один из самых тяжёлых периодов в новейшей истории. Патриарх также отметил, что русские и украинцы остаются единым народом, «вышедшим из киевской купели крещения».