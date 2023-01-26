В РПЦ ответили на заявления Папы Римского о законах против ЛГБТ В РПЦ заявили, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ соответствует христианской традиции

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ полностью соответствует христианской традиции, рассказал Lenta.ru источник в РПЦ, комментируя призыв Папы Римского Франциска не воспринимать гомосексуализм в качестве преступления. Он также отметил, что в РПЦ не знают, являлось ли заявление понтифика критикой российского законодательства.

Нам неизвестно, является ли подобный комментарий римского понтифика косвенной критикой российского законодательства, запрещающего пропаганду ЛГБТ, но мы убеждены в том, что данные ограничения полностью соответствуют христианской традиции, — заявил источник в РПЦ.

Запрет пропаганды ЛГБТ является единственным средством, которым общество может защитить себя от саморазрушения, убежден источник. Он также отметил, что нельзя уравнивать супружескую верность и супружескую измену в качестве двух равноценных моделей поведения.

Папа римский Франциск ранее назвал законы, криминализирующие ЛГБТ, несправедливыми. Он выразил мнение, что гомосексуалов нужно принимать и уважать, а не подвергать маргинализации и дискриминации. При этом он подчеркнул, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу является грехом, но не преступлением. Папа римский предложил «сначала провести различие между грехом и преступлением» и напомнил, что отсутствие милосердия друг к другу также является грехом.