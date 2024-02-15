В РПЦ ответили на обещание Лолиты восстановить храм в новом регионе Представитель РПЦ Кипшидзе поддержал желание Лолиты восстановить храм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Главное, чтобы желание певицы Лолиты Милявской восстановить храм в новом регионе исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами, высказался в беседе с NEWS.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он выразил надежду, что действия артистки не объясняются ее желанием «отмыть репутацию».

Многие храмы и монастыри требуют восстановления. Но обычно те, кто такими делами занимается, — они сначала помогают восстановить храм, а потом делают громкие заявления. Это не часть медийного образа кого бы то ни было. А так добрые намерения всегда приветствовали. Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами. Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию. Но отметим: у всех людей возникают добрые намерения. Посмотрим, что из этого выйдет, — заявил Кипшидзе.

Ранее Лолита сообщила, что намерена восстановить храм в одном из новых регионов России. Артистка записала видеообращение к общественникам и заявила, что они считают ее «недостаточно раскаявшейся» после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. При этом Лолита подчеркнула, что была одной из первых среди российских звезд, кто выступил в Луганске и Донецке.