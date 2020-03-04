Скандалом на пустом месте назвали в РПЦ публикации о том, что протоиерей Димитрий Смирнов якобы выступил против школьного обучения для девочек.
Отмечается, что выступая в эфире радио «Радонеж» протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком. Это вызвало бурную реакцию СМИ, некоторые из которых стали заявлять, что РПЦ объявила войну образованию для женщин и девочек.
Как
Если кто-то выступает за семейное образование — это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом.... Очередной скандал на пустом месте, — заявил Легойда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора считает, что слова главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах, которые якобы выполняют роль «бесплатных проституток», некорректны и оскорбительны.
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