https://static.news.ru/photo/41bc61fe-5e4d-11ea-abb0-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Скандалом на пустом месте назвали в РПЦ публикации о том, что протоиерей Димитрий Смирнов якобы выступил против школьного обучения для девочек.

Отмечается, что выступая в эфире радио «Радонеж» протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком. Это вызвало бурную реакцию СМИ, некоторые из которых стали заявлять, что РПЦ объявила войну образованию для женщин и девочек.

Как сообщил «Интерфакс», в защиту Смирнова выступил глава Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он призвал не искажать слова Смирнова, из которых никак не следует, что «протоиерей призвал не отдавать девочек в школу». По словам Легойды он просто рассказал историю о семейном обучении.

Если кто-то выступает за семейное образование — это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом.... Очередной скандал на пустом месте, — заявил Легойда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора считает, что слова главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах, которые якобы выполняют роль «бесплатных проституток», некорректны и оскорбительны.