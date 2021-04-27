В Ростуризме назвали срок действия кешбэка на детские путёвки

https://static.news.ru/photo/89b26b2a-a76c-11eb-9015-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Программа кешбэка на туристические путёвки для детей будет действовать до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

По её словам, механизм возврата 50% стоимости поездок в оздоровительные лагеря будет запущен в 20-х числах мая.

Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы, — сказала Догузова.

Возвращать половину стоимости путёвок для детей в летние лагеря президент Владимир Путин предложил 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что детский отдых должен быть максимально доступным.

После этого в правительстве заявили, что на реализацию инициативы будет выделено около 5 млрд рублей, а воспользоваться ею смогут родители больше 350 тысяч детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что программа кешбэка не будет действовать на приобретённые до её введения туры. Тем не менее, по его словам, кабмин обратит внимание и на этот вопрос, если люди начнут массово возвращать уже приобретённые путёвки, чтобы приобрести туры на новых, более выгодных условиях.

Ранее появилась информация о том, что россияне уже прекратили бронировать путёвки для детей в лагеря, ожидая реализации инициативы Путина.