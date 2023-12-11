В Ространснадзоре назвали причины участившихся поломок самолетов Председатель Ространснадзора Смирнов: поломки самолетов участились из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участившиеся в последнее время поломки самолетов в России связаны с санкциями: западные заводы не возьмутся за ремонт комплектующих и двигателей, а отечественные компании пока просто не знают, как работать с деталями, заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что на тысячу самолетов потребуется около двух тысяч двигателей.

На тысячу самолетов нужны две тысячи двигателей. А у нас сегодня нет ни одного в массовом выпуске. Нужны сотни тысяч комплектующих элементов. Их нужно делать на заводах специальными станками, — пояснил Смирнов.

Эксперт отметил, что российская промышленность на данный момент не умеет выпускать детали по технологиям для Boeing и Airbus. Пока на заводах научились производить только колодки и шины для колес. Чтобы решить проблему, по словам Смирнова, нужны кадры. Сейчас в конструкторском бюро уже нет сотрудников, которые создавали советскую авиацию, поэтому нужно искать и обучать новых, заключил он.

Самолет с радиоактивными веществами весом 19 кг ранее экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве. Лайнер авиакомпании UTair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва и подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.