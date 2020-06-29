Несмотря на активное проникновение феминизма в российское общество, оно продолжает оставаться традиционным в распределении домашних обязанностей между супругами. Например, женщины по-прежнему в основном занимаются приготовлением еды и поддержанием порядка, а мужчины — зарабатывают деньги, ремонтируют вещи и выгуливают крупных питомцев. Однако ситуация меняется от региона к региону и с каждым новым поколением в быт семьи привносятся свои новшества. Как не осложнить семейную жизнь графиками стирки и уборки, выяснял NEWS.ru.

В будние дни россияне в основном тратят нерабочее время на приготовление пищи. Однако женщины традиционно занимаются этим больше (55,1% своего времени), чем мужчины (32,2%). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что представители обоих полов отводят примерно одинаковое количество времени уборке жилья (мужчины — 13,6%, женщины — 14,2%). Тогда как связанные с домашними делами поездки и передвижения чаще осуществляют мужчины (16% против 9,4% у женщин). Похожая статистика касается и приобретения товаров и услуг для семьи (мужчины — 11,6%, женщины — 8%).

Вместе с тем женщины больше мужчин ухаживают за одеждой и обувью (8,7% и 2,5% соответственно). В свою очередь представители сильного пола чаще своих жён заботятся о домашних питомцах (8,1% против 3,6%), а также занимаются украшением, обслуживанием и ремонтом (14,1% против 0,4%).

В выходные дни картина по тратам времени на те или иные домашние дела в целом напоминает будничную, однако немного меняется. Так, мужчины и женщины меньше готовят еду (23,2% и 50,8% времени соответственно), но чаще убираются (18,3% и 18,9%). Мужчины же ещё больше обслуживают жилище и ремонтируют вещи (18,8%).

Как россияне делят дела

Роли в российских семьях могут распределяться в зависимости от возраста россиян. Причём соотношение данных в городах и деревнях отличается, рассказал в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Есть существенное различие в разграничении этих ролей между жителями крупнейших городов, столиц и, на другом полюсе — сельскими жителями. Понятно, что работа на земле требует несколько другого распределения ролей, нежели в Москве или Санкт-Петербурге. Нужно учитывать, что молодые люди более толерантны и не чураются той работы, которая традиционно относилась к женской. Скажем, мытьё посуды, стирка. Потому что появились посудомоечные, стиральные машины. Владимир Мукомель главный научный сотрудник Института социологии РАН главный научный сотрудник Института социологии РАН

У молодых людей меняются стереотипы семейного поведения. Например, они чаще прибегают к службам доставки готовых блюд, посещают общепит и заказывают полуфабрикаты. В таком случае нагрузка с женщин снимается, добавил эксперт. Кроме того, с каждым новым поколением роли супругов претерпевают изменения. Так, мужчины считают менее зазорным помогать жене по хозяйству и заниматься детьми. В то же время женщины всё более ориентированы на карьеру.

Представленный в статистике уход за домашним питомцем в основном представляет собой выгул собак, отметил эксперт. Мужчины тратят на это значительно больше времени в связи с необходимостью выгуливать собаку регулярно и в любую погоду. Кроме того, представителям сильного пола такое дело даётся проще — животное порой крупное и удержать его на поводке женщинам может быть непросто. В частности, при встрече с другими собачниками. Подобное занятие похоже на традиционно мужскую работу и сродни роли мужчины-охотника, полагает социолог.

По его словам, на разделение ролей в семейных домашних делах влияет и культура того или иного региона, отметил социолог. Она может быть более или менее традиционной.

Наименее традиционные — это крупнейшие города: Москва, Питер, Екатеринбург, города-миллионники. А более традиционные — это Северный Кавказ. Причём не только национальные территориальные образования, но и Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, где сильнее традиции казачества. Это наименее урбанизированные территории. Ну и, конечно, регионы Урало-Поволжья, где значительная доля населения исповедует ислам, — пояснил Мукомель.

Психология домашних обязанностей

Оптимально распределять домашние дела в зависимости от наличия свободного времени у каждого из супругов. Тогда как радикальные меры, вроде написания графиков, свидетельствуют о проблемах в отношениях, отметил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Хорошо бы, чтобы каждый делал то, что умеет лучше, или то, что ему легче. Когда уже идёт составление каких-то графиков — ты делаешь это, я делаю то, — это уже говорит о том, что в семье не совсем всё благополучно. В более благополучных и счастливых семьях такой вопрос не встаёт. Каждый старается помочь другому по мере сил и возможностей. Когда есть такое состояние, семья, скорее всего, психологически здорова, там есть любовь, хорошие отношения. Когда начинается разговор о том, кто кому что должен — это мощный сигнал о больших проблемах. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Несмотря на феминизацию и появление других новых течений, российское общество продолжает оставаться традиционным. Такие движения влияют незначительно и на ограниченное число людей. Как правило, в стране мужья продолжают зарабатывать деньги, а жёны — вести хозяйство, заключил Мельников.