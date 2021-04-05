В Росстате назвали регионы с наибольшим числом детей с ожирением

https://static.news.ru/photo/c2e38436-95e4-11eb-906e-96000091f725_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Росстат обнародовал информацию о российских регионах, в которых фиксируется наибольшее число случаев ожирения у детей в возрасте от 0 до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет.

Лидерами по количеству полных детей в возрасте до 15 лет стали Краснодарский край (14 637), Санкт-Петербург (14 035) и Ростовская область (13 829).

Годом ранее наибольшее число детей с ожирением регистрировалось в Санкт-Петербурге, Москве и Ростовской области. Согласно новым данным, столица по этому показателю опустилась на пятое место.

Полные россияне в возрасте от 15 до 17 лет чаще всего встречаются в Санкт-Петербурге (7778), Краснодарском крае (6274) и Ростовской области (5710). В прошлом году лидером по данному показателю с большим отрывом была Омская область. В 2021 году она вообще не попала в перечень.

Эксперты также отметили, что среди подростков ожирение встречается почти в два раза реже, чем у детей в возрасте до 15 лет. При этом после 18 лет число полных людей возрастает почти в десять раз, передаёт «Ридус».

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова дала рекомендации, как не допустить возникновения ожирения у детей.