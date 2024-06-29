Москалькова сообщила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поприветствовала возвращение в Россию двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата. По ее словам, российская сторона проделала большую работу в этом направлении. Москалькова в Telegram-канале выразила надежду на дальнейшее развитие важных гуманитарных процессов.

Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны. <...> Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов, — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, на этой неделе был освобожден и возвращен в РФ из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Во вторник со священниками встретился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Омбудсмен подчеркнула, что диалог по вопросу гуманитарных процессов с украинским коллегой продолжается.

Ранее патриарх Кирилл предложил посмертно наградить убитого в Дербенте протоиерея Николая Котельникова орденом князя Александра Невского I степени, который является общецерковной наградой РПЦ. По его словам, священник претерпел страдание, за что его необходимо представить к награде.