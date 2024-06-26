Патриарх призвал РПЦ наградить убитого в Дагестане священника Патриарх Кирилл призвал наградить орденом РПЦ протоиерея Котельникова посмертно

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Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмертно наградить убитого в Дербенте протоиерея Николая Котельникова орденом князя Александра Невского I степени — общецерковной наградой Русской православной церкви, сообщила пресс-служба предстоятеля. На открытии заседания Высшего церковного совета РПЦ он почтил память священника.

За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно, — сказал патриарх Кирилл.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Ранее сообщалось, что убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

Накануне, 25 июня, Котельникова посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что священника отметили за «мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».