В Российском союзе туриндустрии предложили продлить кешбэк на путёвки

https://static.news.ru/photo/cbfab102-0ed5-11eb-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В Российской Федерации для поддержки туристического бизнеса программу, которая позволяет вернуть часть затраченных на покупку тура средств, следовало бы продлить до мая 2021 года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Купить сейчас тур можно купить до 5 декабря на поездки до 10 января. То есть рамки включают и ноябрьские каникулы, и Рождество, и Новый год. Мы активно предлагаем пролонгировать эту программу до мая, потому что можно предположить, что все средства всё равно не будут освоены, такого спроса нет. Но как импульс для отправки в путешествие 20% кешбэка — это очень существенно. Это неплохое предложение, уверен, что оно будет востребовано. Но это, возможно, будет следующий этап, — сказал Юрий Барзыкин в эфире «Радио 1».

15 октября стартовал второй этап продажи туров внутри страны с частичным возвратом средств. Купить путёвки можно с 15 октября до 5 декабря 2020 года. При этом поехать в путешествие по купленной путёвке можно будет до 10 января 2021 года включительно. В отличие от первого этапа теперь в программе участвуют поездки продолжительность от двух ночей ( от четырёх ранее), вернуть 20% можно от тура любой стоимости, причём размер кешбэка вырос с 15 тысяч до 20 тысяч рублей, передаёт РБК.

Как и прежде, оплачиваться путёвка по программе должна картой «Мир». Возврат средств будет осуществлён в течение пяти дней с момента оплаты тура.

Первый этап программы длился с 20 по 28 августа. По данным Ростуризма, россияне за это время приобрели туры на 1,4 млрд рублей, на кешбэк из бюджета было выделено 15 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Сочи стал самым популярным направлением для туристов-россиян этой осенью.