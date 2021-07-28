В российских вузах могут появиться курсы киберспорта

В ряде российских вузов к концу 2022 года могут появиться курсы киберспорта. Соответствующая инициатива «Ростелекома» получила одобрение кабмина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно дорожной карте, утверждённой правительственной комиссией по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, речь идёт о курсах по анализу данных, разработке компьютерных игр, использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

На реализацию программы предполагается выделить 17,6 млрд рублей до конца 2024 года. Половина этой суммы — из федерального бюджета.

В «Ростелекоме» отметили , что компьютерные игры способствуют развитию креативности и когнитивных способностей, умения быстро принимать решения, справляться со стрессом. Киберспортивные дисциплины уже существуют во многих мировых вузах. Они повышают интерес студентов к техническим специальностям и развивают навыки работы в команде.

Эксперты игровой индустрии назвали идею внедрения курсов киберспорта в вузах перспективной. По их словам, отечественный рынок игр на фоне пандемии коронавируса вырос более чем на треть. Это означает, что неизбежен рост спроса на специалистов в данной сфере.

Ранее сообщалось, что видеоиграми в России увлекаются порядка 77 млн человек. В Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ отметили, что у россиян особо популярны игры серии FIFA (футбольный симулятор), соревнования по которым уже признаны одной из официальных футбольных дисциплин.