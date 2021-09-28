В России зафиксировали рост продаж таблеток для экстренной контрацепции

За восемь месяцев 2021 года россияне купили в общей сложности 1,151 миллиона упаковок рецептурных препаратов для экстренной контрацепции против 1,098 миллиона упаковок за аналогичный период 2020 года. Таким образом, продажи медикаментов для прерывания беременности выросли на 4,9%, следует из отчёта DSM Group, поступившего в редакцию NEWS.ru.

При этом траты на соответствующие препараты выросли на 31% — с 788,7 млн рублей за восемь месяцев 2020 года до 1,033 млрд рублей за аналогичный период в 2021 году.

При этом в 2020 году продажи таких таблеток падали по сравнению с предшествующим годом. Так, за весь 2020 год россияне купили 1,687 млн упаковок препаратов, а за 2019 год — 1,965 млн, что 14,1% больше. Затраты россиян на медикаменты также сокращались, но лишь на 3,3% — до 1,224 млрд рублей в 2020 году.

Ранее заведующий отделом эпидемиологии и профилактики борьбы со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Вадим Покровский рассказал, что россияне пренебрегают использованием презервативов: больше всего их приобретают в Москве и Петербурге, а в сельской местности это подчас воспринимается как излишество. Другие эксперты также подтверждают — многие до сих отвергают возможность использования презервативов по разным причинам. Основные из них — психологический барьер и высокая стоимость контрацептивов.