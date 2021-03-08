В России за сутки выявлено 10 253 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/a117ca4a-7fe3-11eb-b00f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 8 марта, за минувшие сутки в России выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 322 человека, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва — в столице за сутки зафиксирован 1 421 случай заражения. В Санкт-Петербурге сообщается о 956 инфицированных коронавирусом, в Подмосковье заболело 746 человек.

Сразу в двух субъектах РФ — Ненецком и Чукотском автономном округах — не выявлено ни одного заразившегося за последние 24 часа. Минимальный показатель темпа суточного прироста наблюдается в Сахалинской области (0,02%) и Республике Тыва (0,03%).

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 4 333 029 россиян. Выздоровели 3 922 246 пациентов, болезнь унесла жизни 89 473 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 281 тысяча — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 520 тысяч 783 человека, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что число привившихся от коронавируса во всём мире составило порядка 301,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.