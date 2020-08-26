В России за сутки выявили 4711 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1717d088-e83a-11ea-86de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ещё 4711 случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки. Таким образом, общее число инфицированных в стране превысило 975 тысяч. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 27 августа.

Больше всего заражённых выявили в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 184 и Московской области — 148. За сутки скончался 121 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего число летальных исходов с начала пандемии составило 16 804.

За минувшие сутки выздоровели 6411 человек. Всего из больниц выписан 792 561 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.