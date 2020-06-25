В России за сутки скончались 92 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d85d9602-b6b6-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 92 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 8605. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Кроме того, за последние 24 часа в России выявлено 7113 новых случаев заражения, из-за чего их общее число на данный момент составляет 613 994. Среди новых пациентов без клинических проявлений заболевание протекает у 2278 человек.

Также за последние сутки в России выздоровели 6342 пациента с коронавирусом. С начала пандемии победить болезнь удалось 375 164 россиянам.

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,4 млн человек по всему миру, более 482 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,7 млн человек. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. Лидером по заболеваемости остаётся Москва.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердился ещё у 885 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. При этом от коронавирусной инфекции нового типа за сутки скончались ещё 12 человек. Однако число выявляемых случаев коронавируса в городе постепенно снижается и из-за этого постепенно смягчаются ограничения.