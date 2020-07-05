В России за сутки от COVID-19 выздоровели более 3,8 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/39252d40-be93-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

За последние сутки в России от коронавируса выздоровел 3871 человек. Общее количество вылечившихся с начала пандемии пациентов составляет 350,7 тысячи.

За 24 часа выявлено 6736 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России насчитывается 681,2 тысячи заболевших.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 134, а общее их количество составляет 10,1 тысячи, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия продолжает занимать третье место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США (более 2,8 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,5 млн).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа Новой Гвинее — 11.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах. Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 11,2 млн человек. Жертвами инфекции стали более 530 тысяч человек, вылечились — свыше 6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что первая вспышка коронавируса могла произойти ещё в 2012 году. Тогда в Китае погибли три человека от коронавируса, который генетически близок к SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа). Образцы инфекции с тех пор содержались в Уханьском институте вирусологии.