В России выявили рекордное число коррупционных преступлений за восемь лет

В 2021 году в России выявлено 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что является максимальным показателем за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют данные портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2020 годом число таких преступлений выросло на 16%.

Почти половину (12,1 тысячи) выявленных коррупционных преступлений составляют взятки. За семь месяцев текущего года их количество увеличилось на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В каждом третьем случае размер взятки составлял не более 10 тысяч рублей. В тройку лидеров по выявленным взяткам входят Пермский и Ставропольский края, а также Санкт-Петербург.

За семь месяцев 2021 года общий ущерб от коррупционных преступлений составил 39,4 млрд рублей. Это на 7 млрд больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В ведомстве добавили, что в России в целом продолжает расти количество экономических преступлений. С начала 2021 года их выявлено свыше 78 тысяч, что почти на семь тысяч больше прошлогоднего показателя. Материальный ущерб от них составляет около 171 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратове оштрафовали компанию за взятку сотруднику ФСБ. Размер взыскания составил 20 млн рублей. Руководство фирмы согласилось заплатить силовику 6 млн рублей за помощь в подписании документов о реконструкции культурного объекта. Тот сообщил об этом руководству.