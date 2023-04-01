В России выросли социальные пенсии С 1 апреля правительство проиндексировало социальные пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, говорится в постановлении правительства. Ожидается, что за год их рост составит 13,5%.

Пенсия повысится у более чем четырех миллионов россиян. На эти нужды из бюджета Социального фонда выделяется почти 15,6 млрд рублей. Социальные пенсии — это выплаты, положенные лицам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также инвалидам и потерявшим кормильца.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Он отмечал, что рост пособий будет выше темпа инфляции.

По России в целом прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в целом в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения он составляет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.