В России вынесли приговор пресс-секретарю Meta Суд Москвы заочно приговорил пресс-секретаря Meta Стоуна к шести годам колонии

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Энди Стоун

Директора по коммуникациям компании Meta Platforms (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна заочно приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве. Стоуна признали виновным в публичном оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в решении суда.

Кроме этого, Стоуну запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет. После оглашения приговора адвокат подсудимого Валентина Филиппенкова заявила, что решение суда будет обжаловано.

Ранее адвокат Стоуна сообщила, что ее подзащитный не согласился с предъявленными ему обвинениями в публичных призывах к терроризму. Согласно версии следствия, пресс-секретарь Meta 11 марта 2022 года разметил в Сети, в том числе на странице в Twitter (X), публикацию с описанием агрессивных и насильственных действий против военных ВС России, участвующих в спецоперации на Украине.