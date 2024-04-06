Российский суд рассмотрит призывы американца Стоуна к совершению терактов

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Второй Западный окружной военный суд 8 апреля начнет предварительные слушания в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна, передает ТАСС со ссылкой пресс-службу инстанции. Генпрокуратура в феврале 2023 года объявила Энди Стоуна в международный розыск, а суд заочно заключил его под стражу. Процесс состоится в заочной форме. Американец, в том числе, публично призывал к совершению актов терроризма.

Стоун обвиняется в преступлении, которое предусматривает статья УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Ему грозит наказание от штрафа до тюремного срока от пяти до семи лет.

По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter (Х), публикацию, в которой оправдывал агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО.

Ранее администрация поселка Кулой Архангельской области обратилась в прокуратуру из-за постов местного жителя в социальной сети «ВКонтакте». Местные власти считают, что мужчина размещал в одном из пабликов недостоверную и провокационную информацию, также его записи дискредитировали органы местного самоуправления.