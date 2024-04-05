Жителю Кулоя пришлось объясняться перед прокуратурой из-за постов «ВК» Администрация Кулоя пожаловалась на жителя в прокуратуру из-за постов «ВК»

Фото: NEWS.ru

Администрация поселка Кулой Архангельской области обратилась в прокуратуру из-за постов местного жителя Андрея Новикова в социальной сети «ВКонтакте», передает 29.ru. По данным портала, местные власти считают, что мужчина размещал в одном из пабликов недостоверную и провокационную информацию, также его записи дискредитировали органы местного самоуправления.

Его посты и комментарии в сообществе «Светлое будущее Кулой», а также в других пабликах Вельского района и Архангельской области часто являются провокационными, содержат негативные намеки, клевету, оскорбления в адрес как конкретных лиц, органов местного самоуправления Кулойского городского поселения, так и в адрес самих органов, — говорится в тексте жалобы.

Отмечается, что в этом же документе упомянут еще один человек — Ольга Марцева. В письме указано, она тоже «размещает недостоверную и оскорбляющую информацию». В документе уточняется, что Андрей Новиков поддерживает с Ольгой «негативные диалоги». Сам Новиков рассказал порталу, что написал объяснение по сложившейся ситуации.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали общественного деятеля и публициста Александра Скобова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Против него возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за постов о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».