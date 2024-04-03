Стало известно о задержании публициста Скобова из-за постов о «Крокусе» «Фонтанка»: петербургского публициста Скобова задержали после постов о «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали общественного деятеля и публициста Александра Скобова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает «Фонтанка». По ее информации, против него возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за постов о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как передает издание, Скобов делился своими мыслями в небольшом Telegram-канале на 900 человек. В частности, публицист рассуждал о том, кому был выгоден теракт в «Крокус Сити Холле», и говорил о конкретных личностях. В указанных публикациях сотрудники правоохранительных органов усмотрели оправдание терроризма. Ведется следствие.

О внесении Скобова в список иностранных агентов стало известно 22 марта. По данным Минюста, публицист выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял ложные сведения о принимаемых руководством страны решениях. Кроме этого, Скобов отождествлял РФ с террористической организацией и принимал участие в создании материалов иноагентов. Вместе с ним перечень иностранных агентов в России пополнили журналист Кирилл Набутов, онлайн-энциклопедия «Викимедиа.ру» и интернет-издание «Смола».