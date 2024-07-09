В России введут новый налог на туристов Госдума проголосовала за законопроект о введении туристического налога

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Госдума приняла во втором чтении проект закона о введении нового налога, связанного с туристическим бизнесом, следует из карточки инициативы на сайте нижней палаты российского парламента. Согласно ему, с 2025 года вводится туристический налог на проживание в пансионатах, гостиницах и других местах временного размещения.

Как сообщается, ставка налога будет постепенно подниматься с 1% в 2025 году до 5% к 2029 году. Плательщиками будут владельцы гостиниц, которых обязали отдельной строкой указывать сумму нового налога в счетах за проживание.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство РФ внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы. Кабмин учел в поправках к налоговым новациям предложения бизнеса и депутатов. В поправках говорится о расширении преференций для отраслей IT и электроники. Также уточняется порядок уплаты НДС для предпринимателей на «упрощенке». Физические лица смогут получить больший налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, а налог на процессинговые центры букмекеров вырастет втрое.