В России вновь запустят легендарный скоростной поезд РЖД запустят скоростной поезд «Аврора» между Москвой и Петербургом в конце года

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

РЖД намерены запустить обновленный скоростной поезд «Аврора» на линии Санкт-Петербург — Москва в конце этого года, сообщила пресс-служба холдинга в официальном Telegram-канале. Отмечается, что вагоны в нем будут со стандартной и улучшенной компоновкой мест.

Легендарная «Аврора», которая курсировала между Санкт-Петербургом и Москвой с 1963 по 2010 год, снова выйдет на линию уже в конце этого года и будет совершать по два рейса в день в обе стороны, — сказано в сообщении.

Отмечается, что время поездки по маршруту составит примерно пять с половиной часов, а единовременно новый поезд сможет перевозить свыше тысячи пассажиров. В составе «Авроры» будет 15 современных двухэтажных вагонов, в том числе с местами для пассажиров с ограниченными возможностями, а также вагон-бистро.

Все вагоны будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. А их интерьеры будут выполнены с использованием экокожи в спокойных голубых, серых и бежевых тонах, — отметили в РЖД.

В холдинге добавили, что в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки будет возможность разворачивать кресла на 180 градусов и регулировать угол наклона спинки. Посадочные места и внутренний вид вагонов представлены на стенде РЖД на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что квалифицированные сотрудники, которые решат работать на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), получат специальные надбавки к зарплате. Он добавил, что для работников будет действовать перечень специальных медицинских услуг.