В России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму «Известия»: в России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество. По данным издания, к этому времени эксперты организации представят финальную редакцию стандарта на форму. Отмечается, что производители, которые захотят маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать требованиям нового ГОСТа.

Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, — отметили в Роскачестве.

По данным ведомства, стандарт будет определять ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявлять определенные требования к форме, а также к материалам, из которых ее производят. Вещи будут разделены на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. В комплект формы для школьников войдут блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

В Роскачестве уверяют, что форма будет носить светский характер, окажется удобной и эстетичной. Одним из требований к ней станет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что школьников не следует заставлять носить патриотические значки, если они будут введены в качестве элемента ученической формы. Парламентарий поддержал данную инициативу, но отметил, что она должна действовать «по убеждению».