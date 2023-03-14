В Госдуме призвали не заставлять школьников носить патриотические значки Депутат ГД Смолин призвал не заставлять школьников носить патриотические значки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не следует заставлять учеников носить патриотические значки, если они будут введены в качестве элемента школьной формы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Парламентарий в разговоре с «Радио 1» поддержал данную инициативу, но отметил, что она должна действовать «по убеждению».

Ничего плохого в ношении патриотических значков я не вижу, но думаю, что это должно быть по убеждению, а не по принуждению. Воспитание — дело тонкое, оно должно проходить через сознание и душу ребенка, а не через организационно-штатные мероприятия. Школа — не армия, — пояснил депутат.

По словам Смолина, школьники сами захотят носить значки, если учителя будут вкладываться в образование. Он считает, что классные часы должны проводиться таким образом, чтобы дети их запоминали, а не для отчетности. Парламентарий рассказал, что до сих пор помнит своих учителей, которые посвящали свое время воспитанию учеников.

Замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев ранее положительно отреагировал на введение патриотических значков в качестве элемента к школьной форме. Свой ответ он направил в виде письма депутату Госдумы Яне Лантратовой, которая выступила с данной инициативой.