В России увеличится втрое количество льготников

Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Ирина Генцлер заявила, что подорожание тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличит число получателей субсидий. По словам эксперта, их число может достигнуть отметки в 11 миллионов человек. Главным условием такого взрывного роста льготников является подорожание тарифов ЖКУ на 20%. Об этом сообщают «Известия».

Увеличение числа получателей субсидий в два-три раза вполне возможно при значительном повышении тарифов на 20% на все коммунальные услуги, — поделилась Генцлер.

Главными получателями таких льгот могут стать семьи, в которых доля расходов на коммунальные платежи превышает 22% от дохода домохозяйства. При этом индексация тарифов ЖКУ в этом году планируется на уровне не более 4%, рассказали в Федеральной антимонопольной службе России.

Ранее сообщалось, что жители всех регионов России получили право на бесплатный гектар земли в Арктике. Оформить участок можно в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля.