Заболеваемость коронавирусом резко снизилась в России Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 28,6% в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю снизилась на 28,6% в России, передает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. За семь дней 6064 человека госпитализировали с ковидом, что на 22,4% меньше относительно показателей предыдущей недели.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в шести субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более, чем в среднем по стране, — говорится в сообщении.

В то же время в оперштабе отметили, что рост числа госпитализаций произошел в 21 регионе страны, в том числе в 12 субъектах увеличение более, чем в среднем по России. За неделю вылечились 89 424 человека, это на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, скончались от COVID-19 206 человек, добавили в штабе.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков сообщил, что в России рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом у детей ожидается в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации. При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.