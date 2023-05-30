В России сделали прогноз о росте заболеваемости COVID-19 Инфекционист Вознесенский: рост заболеваемости COVID-19 в ближайшие месяцы не ожидается

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В ближайшие месяцы рост заболеваемости коронавирусом не ожидается. Вероятно, он будет осенью, однако ситуация может измениться в случае появления опасного штамма. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Если в дальнейшем COVID-19 будет протекать так же, как и другие ОРВИ, то подъем будет ожидаться именно сезонный, в осенне-зимний период. Есть высокая доля вероятности, что в ближайшие месяцы мы не увидим значительных подъемов, — сказал специалист.

Он отметил, что ВОЗ недавно сообщила об окончании пандемии COVID-19, это дает повод считать, что коронавирус в настоящее время отнесен к сезонным ОРВИ. Для таких заболеваний подъем характерен именно в осенне-зимний период.

Однако ситуация может измениться, если появится новый штамм вируса, который будет обладать высокой заразностью и станет активно распространяться, отметил Вознесенский.

Ранее заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Сеченовского университета, профессор Чавдар Павлов рассказал, что многие перенесшие коронавирус стали испытывать проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, это связано в первую очередь с терапией антибиотиками во время лечения.