Александр Чеков

В России родился первый после 1917 года потомок династии Романовых У наследника Российского императорского дома Романовых в России родился сын

21 октября 2022 в 17:13

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге