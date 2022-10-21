У наследника Российского императорского дома Георгия Романова и его супруги Виктории родился сын, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова. Он подчеркнул, что это первое рождение ребенка в династии Романовых на территории России с 1917 года.
Утром 21 октября у великого князя Георгия Михайловича Романова и светлейшей княгини Виктории Романовой в Москве родился сын. Князь присутствовал при родах, все прошло благополучно, — рассказал Закатов.
Отмечается, что княгиня Виктория рожала в Москве, роды прошли благополучно. Мальчика назвали Александром в честь князя Александра Невского.
Георгий Михайлович Романов 1 октября 2021 года обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини. Первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.
Венчание провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Беттарини приняла православие под именем Виктории Романовны.