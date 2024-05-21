В России резко выросло число желающих поступать в цирковые училища Никулин: в РФ выросло число абитуриентов цирковых училищ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние три года количество абитуриентов, желающих поступить в российские цирковые училища, значительно возросло, сообщил гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Максим Никулин на пресс-конференции ТАСС. По его словам, всплеск интереса к цирковому искусству наблюдается не только на фестивале «Дорога в цирк», но и в рамках тематических смен, организуемых на базе крупнейших детских центров страны, таких как «Орленок», «Смена», «Артек».

Никулин рассказал, что в рамках мероприятий коллективы и отдельные артисты демонстрируют свое мастерство, а победители фестиваля-марафона «Дорога в цирк» получают возможность показать его перед широкой публикой и профессионалами циркового искусства.

По словам гендиректора, в прошлом году охват зрителей и участников фестиваля «Дорога в цирк» вырос более чем в три раза. Онлайн мероприятия собрали 1,5 млн зрителей, а офлайн посетили 3 тысячи человек. В этом году уже было 10 тысяч зрителей на живом мероприятии, а онлайн участвовали 6 млн человек.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев вернется к репетициям с котами только в конце июня. До этого, как пишет канал, он будет восстанавливаться и следовать советам врачей.