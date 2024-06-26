В России резко подорожали солнцезащитные кремы АТОЛ: стоимость солнцезащитных кремов выросла на 14%

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За год в России на 14% выросла стоимость солнцезащитных кремов с SPF. В июне средняя цена за средство достигла 788 рублей, сообщили аналитики АТОЛ. Подорожали по сравнению с июнем 2023 года и крема для загара: цена выросла на 9% и составила 598 рублей. Подорожали и пляжные принадлежности: на 11% стали дороже сланцы — 1089 рублей и на 9% пляжное полотенце — 681 рубль.

Как сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка», причина подорожания кремов связана с ценовой политикой почти всех крупных мировых брендов — они подняли цены на 7-10%. Также повлияли на стоимость курс валют и цена логистики.

Питательные кремы, средства с маслом, ретинолом, АНА- и ВНА-кислоты лучше исключить из своей летней косметички, рассказала дерматовенеролог Екатерина Анчикова. По словам эксперта, эти средства могут стать причиной серьезных проблем с кожей, которые потребуют долгого лечения.

От ряда факторов зависит, какой солнцезащитный крем выбрать на каждый день. Важно знать фототипа и тип кожи. Стоит иметь в виду индивидуальные особенности, например склонность к закупориванию пор, аллергиям и т. п. Также немаловажен вид деятельности: для похода в магазин и выгула собаки не требуется высокий SPF, в отличие от работы в саду или отдыха на пляже. Важен и персональный комфорт.