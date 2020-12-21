В России разрешили обжаловать штрафы ГИБДД онлайн

https://static.news.ru/photo/c1b22294-43d6-11eb-9e7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении, поправки в КоАП, предусматривающие введение в России системы обжалования штрафов ГИБДД с видеокамер в режиме онлайн — через портал Госуслуг.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, водители теперь смогут подавать жалобы на ошибочные постановления онлайн — через Госуслуги или даже на сайты судов, если у тех будет такая техническая возможность, пишут «Известия».

Как ожидается, в полную силу поправки в КоАП об электронном обжаловании штрафов начнут работать с 1 сентября 2021 года.

Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении, — приводит издание слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Одна из причин введения электронной системы — усложнение сети камер, которые уже научились фиксировать ситуации, когда водитель не пропустил пешехода на «зебре», не пристегнул ремень безопасности или даже говорил по мобильному телефону во время управления машиной.

Растёт и количество ошибок — дубликатов штрафов, которые водитель уже оплатил или же штрафы за нарушение автомобилем с походим госномером.

Вместе с тем для обжалования штрафа ГИБДД водителю не просто нужен профиль в Госуслугах, но и электронная подпись обращения с жалобой или усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как сообщал NEWS.ru, столичные судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии COVID-19. На 1 декабря на принудительное исполнение поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов за такие нарушения.