В России раскритиковали идею отправлять студентов «на картошку» Юрист Хаминский посоветовал аграриям улучшить привлекательность условий работы

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Идея о привлечении студентов российских вузов к уборке урожая в случае ее воплощения нарушит положения Конституции страны, подчеркнул в беседе с «360» юрист Александр Хаминский. По его словам, аграрии должны решить проблему через улучшение привлекательности условий труда.

Даже если поездку на картошку попытаться приравнять к производственной практике, то сначала нужно внести такую обязанность в государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, — пояснил юрист.

Он добавил, что авторы инициативы не объясняют, каким образом подтверждается необходимость работы в полях для будущих медиков, юристов, учителей и других. Вместо использования студенческого труда эксперт предложил изменить систему работы сельскохозяйственных предприятий, улучшив условия труда. По мнению юриста, это увеличит поток желающих работать в агропромышленном комплексе, а вопрос возможного роста цен на продукцию сможет урегулировать государство.

Ни о каких студентах-рабах речь идти не может. Предлагайте, господа-картофелеводы, конкурентоспособные условия, и к вам потянутся люди. И из России, и из сопредельных государств, — резюмировал Хаминский.

Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин рассказал о нехватке кадров, которую испытывает российский аграрный сектор из-за оттока мигрантов. По его словам, к сельхозработам и, в частности, к сбору урожая необходимо привлекать студентов, как это делалось в советское время.