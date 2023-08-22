В России предложили использовать труд студентов при сборе урожая Агроэксперт Лупехин предложил привлекать студентов к сбору урожая

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Российский аграрный сектор сегодня испытывает нехватку кадров из-за оттока мигрантов, рассказал в беседе с НСН председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин. Поэтому, по его словам, к сельхозработам и, в частности, к сбору урожая необходимо привлекать студентов, как это делалось в советское время

Как пояснил эксперт, на ситуацию с мигрантами повлияли два основных фактора — это снижение курса рубля и открытие для них доступа к работе в странах ЕС.

Первопричина — это курс, мы платим в рублях, а мигранты тратят заработанные деньги у себя на родине, и долларовый эквивалент не компенсирует их ожидания. Вторая причина — для них Евросоюз открыл доступ для работы, и многие стремятся туда. <...> Что делать? Работать со студентами, нужна обязательная практика на сельскохозяйственных работах в период уборочной, до 15 октября, это должно идти в зачет учебному процессу, — предложил Лупехин.

Между тем, руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв связал дефицит кадров в отрасли с низким уровнем оплаты труда. По его словам, рисков, что часть урожая пропадет из-за нехватки работников, нет, так как в сельском хозяйстве наблюдается избыточная занятость, а проблемы есть только в отдельных компаниях.

Естественный способ решения проблемы — повышение уровня оплаты труда. Если говорить в долгосрочной перспективе — это внедрение новых технологий, инвестиции, что снижает зависимость от трудовых ресурсов. Это одновременно решит и вопрос уровня оплаты труда, так как модернизация подразумевает более квалифицированный персонал, — резюмировал Широв.

Ранее сообщалось, что продажа урожая, выращенного дачником или садоводом на своем участке, не запрещена законом, для этого не требуется открывать ИП или регистрировать самозанятость. Кроме того, доходы от реализации урожая даже могут быть освобождены от налогов.