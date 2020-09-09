В России прошёл чемпионат по копанию могил

https://static.news.ru/photo/15e7ca40-f2a5-11ea-b3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отложенные из-за коронавируса состязание по копанию могил на скорость прошли в Томске.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Изначально специалисты в специфическом ремесле копания могил должны были помериться мастерством во Владивостоке в рамках форума ритуальных услуг «Некрополь-Приморье 2020». Турнир планировалось провести в августе, но пандемия коронавируса внесла в эти планы коррективы.

Организатор необычных соревнований — похоронный дом «Некрополь» — хотел перенести состязания на 2021 год, но копатели могил из Томска решили не ждать так долго и провели мероприятие своими силами, позвав коллег из пяти городов. Лучший результат показали местные специалисты (52 минуты). Худшее время — 70 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Микки Рурк нашёл место для своей могилы на Украине. Он хочет, чтобы его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области.