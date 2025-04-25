«Искренне раскаивается»: с Моргенштерна призвали снять статус иноагента «Зов народа» призвал снять статус иноагента с рэпера Моргенштерна

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Движение «Зов народа» обратилось к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иностранного агента с рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил NEWS.ru руководитель организации Сергей Зайцев. По его словам, музыкант отошел от аморального образа жизни.

Мы не только за постоянные блокировки и запреты. Во всем есть справедливая середина. Алишер, ранее открыто демонстрировавший аморальный образ жизни, сейчас демонстрирует перемены. Он признал, что скучает по России, обращается к духовным ценностям и помогает нуждающимся детям. Считаем, что это дает основания для рассмотрения его ситуации, — отметил Зайцев.

Он подчеркнул, что каждый человек имеет право на ошибку и на исправление. Зайцев добавил, что Моргенштерн молод и у него есть потенциал.

Если он искренне раскаивается и сожалеет о содеянном, то, на наш взгляд, каждый имеет право на ошибку и исправление. Моргенштерн молод, у него есть потенциал, и, если его энергию направить в правильное русло, он может принести пользу обществу. Мы считаем, что нужно давать шанс на исправление. И если Алишер докажет, что его перемены — это не просто игра на публику, а искреннее желание искупить свою вину перед Родиной, мы будем только рады поддержать его возвращение к нормальной жизни, — подытожил Зайцев.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что эстрадную певицу Кристину Орбакайте, дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой, необходимо признать иноагентом за совместное выступление с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на корпоративе украинских бизнесменов в Праге. По его словам, за концерт артистка могла получить средства из недружественных России источников.