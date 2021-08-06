В России предложили ввести новое пособие

За своевременное прохождение плановой диспансеризации россияне должны получать раз в три года пособие в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Она направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову, предложив запустить федеральную программу «Здоровая Россия», в рамках которой россияне будут получать информацию о возможности бесплатного обследования и выплате пособия за регулярное прохождение диспансеризации.

Волынец отметила, что выявление заболеваний на ранних стадиях способствует их успешному лечению, экономии бюджетных средств, а также продлении активной жизни людей и повышению её качества.

Омбудсмен считает, что реализация инициативы повысит внимание россиян к сохранению собственного здоровья и будет способствовать формированию культуры плановой диспансеризации.

Учёт прохождения гражданами плановой диспансеризации Волынец предложила вести на портале госуслуг путём выдачи QR-кодов. На их основании россияне смогут подавать заявления на выплату пособия.

Ранее сообщалось, что в Минздраве утвердили порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию. Приоритет будут иметь россияне, переболевшие коронавирусом в сочетании с хроническими заболеваниями и без таковых.