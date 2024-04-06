В России предложили ввести «материнскую зарплату» в размере двух МРОТов Омбудсмен Волынец предложила платить зарплату от государства многодетным матерям

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести понятие «материнской зарплаты». В беседе с изданием «Подъем» она отметила, что соответствующие выплаты от государства можно выдавать многодетным матерям. Омбудсмен уже направила письмо в Госдуму.

Это как материнская зарплата. Очень многие многодетные мамы физически не могут работать, потому что дети, дом — все это надо вести. И поэтому боятся рожать, потому что понимают, что финансово очень сильно семья просядет, если будет только один работающий родитель, — объяснила Волынец.

По ее словам, мамам нужно предоставить выбор — получать обычную зарплату на работе или получать выплаты от государства, которые могут составить два региональных МРОТа. Например, в Татарстане это равняется чуть менее 40 тысячам рублей. Бюджет, уверена Волынец, сможет потянуть такую нагрузку.

Если мы будем это рассматривать как инвестиции, то потянет, потому что каждый человек, который родился и прожил всю жизнь в России, в среднем за жизнь приносит доход экономике более миллиона долларов, вычитая средства, которые на него расходуют, когда он ребенок и пенсионер, — добавила она.

Ранее стало известно, что для вывода всех многодетных семей в России из бедности необходимо не менее 280 млрд рублей ежегодно. Эта сумма потребуется для устранения разницы в доходах семьи на человека и границей бедности на уровне в 14,3 тысячи рублей на 2023 год.