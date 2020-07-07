В России предложили создать министерство пропаганды

https://static.news.ru/photo/16d0db5c-c11f-11ea-b98a-fa163e074e61_660.jpg Артём Кирьянов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнёры» и зампред Общественной палаты по экспертизе общественно значимых проектов Артём Кирьянов выступил с инициативой о создании в стране министерства пропаганды.

По его словам, в настоящее время эта идея звучит спорно. Однако Кирьянов уверен, что такое ведомство необходимо россиянам. Он высказал эту мысль во время круглого стола «Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением».

Зампред ОП подчеркнул, что сейчас в России нет ни одного официального государственного органа, отвечающего за пропаганду. В прошлом году с аналогичным предложением выступал член ЛДПР Борис Чернышов. Он заявил о необходимости создания министерства пропаганды после инцидента в казанской гимназии, где вооружённый подросток удерживал одноклассников в кабинете. Тогда ему ответил спикер ГД Вячеслав Володин. Он сказал, что не министерства нужно создавать, а семью укреплять.

На предложение Кирьянова отреагировал член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. По его мнению, министерство пропаганды — это бессмысленный и придуманный орган.

И он не сможет работать, так как в РФ нет идеологии, — цитирует Михайлова «Роскомсвобода».

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель Союза женщин и бывший член Совфеда России Екатерина Лахова прокомментировала своё высказывание о мороженом с радугой. Она заявила, что через такую скрытую агитацию детям навязывают «определённые вещи» и у них возникают «некоторые ассоциации».

По её словам, в последние годы агрессивно навязывают «нетрадиционные ценности».