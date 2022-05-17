Учёные Института космических исследований РАН представили оригинальную идею об изменении схемы посадки на планету Венера, рассказала заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Людмила Засова. Она напомнила о планах Роскосмоса направить в 2029 году к Венере автоматическую станцию «Венера-Д», пишет «Газета.Ru».
«Венера-Д» будет запущена с космодрома «Восточный» в 2029 году. Её траектория рассчитывается на определённую дату «в окне» старта. Станция сначала выводится на околоземную орбиту, потом на траекторию полёта к Венере. В процессе полёта производятся необходимые коррекции, и за несколько суток до выхода станции на орбиту вокруг Венеры от неё отделяется спускаемый аппарат, который по заранее рассчитанной траектории летит к Венере, — пояснила Засова.
При этом полёт до Венеры занимает примерно полгода. Она подчеркнула, что новая схема посадки при помощи гравитационного манёвра позволит расширить долготно-широтную полосу, допустимую для приземления космического аппарата. По словам Засовой, эту оригинальную идею российских учёных применят в космонавтике впервые.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в III квартале 2022 года с космодрома Восточный планируется отправить аппарат «Луна-25», наземные испытания которого находятся на финальной стадии. По его словам, если миссия будет удачной, планируется также запуск аппаратов «Луна-26» и «Луна-27».