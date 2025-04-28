В России предложили дать юным мамам бесплатное обучение Общественник Жгутова предложила бесплатное обучение для юных мам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России предложили ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц, не достигших совершеннолетия, пишет LIFE.ru. Соответствующую инициативу направила в Госдуму председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова.

Просим Вас разработать и внести законодательную инициативу, которая позволила бы обеспечить: поступление на льготных условиях в колледжи беременных несовершеннолетних, имеющих срок не менее 12 недель; предоставление декретного отпуска одному из родителей несовершеннолетней беременной на период ее обучения в колледже, — сообщается в обращении.

Предлагаемая инициатива, по мнению общественников, поможет девушкам получить образование, снизить социальную изоляцию, улучшить здоровье и благополучие будущего ребенка. Также это должно укрепить социальную стабильность.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России были разработаны новые подходы к работе с женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора, и поддержке беременных. По ее словам, речь идет о мерах правовой, психологической и медико-социальной поддержки будущих матерей.